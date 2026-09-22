Resmi Gazete’de 18 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı yapılacak demiryolu hatları yeniden belirlendi. Yeni listede Eskişehir–Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yer almaması dikkat çekti.

11800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde işletilecek demiryolu hatları yeniden düzenlendi. Kararla birlikte 31 Ocak 2025 tarihli ve 9502 sayılı önceki Cumhurbaşkanı Kararı da yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenleme, Eskişehir ile İstanbul arasında YHT ile seyahat eden yolcular açısından da dikkat çeken bir değişiklik getirdi.

ESKİŞEHİR–SÖĞÜTLÜÇEŞME HATTI LİSTEDE YOK

Önceki düzenlemede Ankara–Eskişehir, Ankara–Karaman, Ankara–Konya, Ankara–Sivas ve Eskişehir–Söğütlüçeşme olmak üzere 5 YHT hattı kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında bulunuyordu.

Yeni kararda ise YHT hatları önceki düzenlemedeki gibi ayrı bir başlık altında listelenmedi. Bu nedenle Eskişehir–Söğütlüçeşme YHT hattı da yeni kamu hizmeti yükümlülüğü listesinde yer almadı.

TOPLAM 47 DEMİRYOLU HATTI BELİRLENDİ

Yeni kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı yapılacak toplam 47 demiryolu hattı belirlendi. Bunların 13’ünü ana hatlar, 34’ünü ise bölgesel hatlar oluşturdu.

Düzenlemede YHT hatlarının önceki karardaki biçimiyle yer almaması, Eskişehir–Söğütlüçeşme hattının da listeden çıkmasına neden oldu.

ESKİŞEHİR’İN DİĞER HATLARI LİSTEDE

Eskişehir–Söğütlüçeşme YHT hattı yeni listede bulunmazken, kentle bağlantılı bazı konvansiyonel tren hatları kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki yerini korudu.

Yeni düzenlemede Eskişehir bağlantılı 5 konvansiyonel demiryolu hattının listede yer aldığı belirtildi.

Eskişehir–Söğütlüçeşme YHT hattının kamu hizmeti yükümlülüğü listesinden çıkarılması, hattaki YHT seferlerinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Karar, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında işletilecek demiryolu hatlarının belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi kapsıyor.