Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulduğu öğrenilirken, son haftalarda durumu ağırlaşan Bulut'un İstanbul'da bulunan bir özel hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.



ERDOĞAN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Bulut'un tedavi süreciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından ilgilenirken, 5 Temmuz'da Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından Bulut'un tedavi gördüğü özel hastaneye bir ziyaret gerçekleştirildi.

YİĞİT BULUT KİMDİR?



Yiğit Bulut 1972 yılında Keşan'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bulut'un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.