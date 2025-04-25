Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili ekibin, tarihi Avrupa yolculuğunda nefes kesen mücadeleye Yiğit Kemal Turan'ın muhteşem golü damga vurdu.
HARİKA ATTI
Dakikalar 73'ü gösterirken Trabzonspor'un yetenekli yıldızı, ceza yayının üzerinde topla buluştu. Beklemeden sol ayağı ile kaleye enfes bir şut gönderen Yiğit Kemal, Salzburg kalecisini çaresiz bıraktı ve Trabzonspor'u muhteşem bir golle 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Bordo-mavili oyuncular, kaydettikleri golün ardından sahada müthiş bir sevinç yaşadı.
85'te Salzburg Mellberg'in golü ile skora denge getirdi. 89'da Trabzonspor Boran Başgan ile bir gol daha bularak durumu 2-1 yaptı.
Trabzonspor bu gollerle adını finale yazdırdı!
GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! pic.twitter.com/3a4wNf7sKU— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025