İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında akılalmaz bir ihmal yaşandı. Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliye edilen 3 katlı eski bir binanın yıkımı gerçekleştirilirken, devasa ana kolonlardan biri kontrolsüz şekilde bitişikteki yeni binanın üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönülen o anlarda kepçe operatörü, yan binaya saplanan ve tehlike saçan beton kolonu iş makinesinin kollarıyla geri çekmeye çalıştı ancak hasarın büyümesini engelleyemedi.

DUVARI DELEN MOLOZLAR ODANIN İÇİNE DOLDU

Çarpmanın şiddetiyle yeni yapılan binanın dış cephesi adeta savaştan çıkmış gibi harabeye döndü. Beton blok, yan binadaki bir dairenin duvarını delerek doğrudan odanın içine girdi. İçeri fırlayan dev moloz parçaları ve beton yığınları odayı doldururken; pencereler parçalandı, kalorifer peteği ve perdeler kullanılamaz hale geldi.

DEPREM SANDILAR, PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Büyük bir gürültü ve şiddetli sarsıntıyla sarsılan bina sakinleri, ilk etapta deprem meydana geldiğini düşünerek büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Korku dolu anları anlatan bina sakini Beril Doğaner, sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmalarının akşama doğru büyük bir gürültüye dönüştüğünü ve devasa kolonun komşularının evine saplandığını belirtti.

Olayın ardından dairede incelemelerde bulunan yıkım firması yetkilileri, oluşan tüm maddi zararı karşılayacaklarını taahhüt etti. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.