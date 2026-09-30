Bölge geçmişte geniş kızılcık tarlaları olarak kullanılıyordu. Tarım için nehrin doğal yatağı değiştirilmiş, suyun akışını kontrol etmek amacıyla barajlar ve kanallar oluşturulmuştu. Bu müdahaleler zamanla sulak alanların yapısını değiştirdi ve balıkların nehir boyunca hareket etmesini zorlaştırdı.

İKİ BARAJI TAMAMEN KALDIRDILAR

Doğal yapıyı geri getirmek için başlatılan projenin ilk aşamasında, denize en yakın eski baraj 2018 yılında kaldırıldı ve nehrin yatağı yeniden düzenlendi. İkinci aşamada ise bir başka baraj kaldırılarak çalışmalar tamamlandı.

Barajların kaldırılmasının yanı sıra geçmişte tarım amacıyla düzleştirilen nehir yatağı yeniden oluşturuldu. Toplam 1,4 kilometrelik nehir yatağı restore edilirken balıkların önündeki engeller de ortadan kaldırıldı. Böylece nehrin yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümü yeniden kesintisiz hale getirildi.

En büyük değişim ise eski kızılcık tarlalarında görüldü. Yaklaşık 56 dönümlük, yani 22,7 hektarlık alan yeniden doğal sulak alana dönüştü. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) son değerlendirmesine göre bir zamanlar neredeyse yalnızca kızılcık yetişen arazide 200'den fazla yerli sulak alan bitkisi yeniden görülmeye başladı.

BALIKLAR DA NEHRE GERİ DÖNDÜ

Çalışmalar yalnızca bitki örtüsünü değiştirmedi. Barajların ortadan kalkmasıyla göç eden balıklar yıllardır ulaşamadıkları yukarı kesimlere yeniden geçmeye başladı. Özellikle nehir ringaları ve Amerikan yılan balıkları restore edilen bölgeden serbestçe geçebiliyor.

Bölgede neredeyse kaybolma noktasına gelen yerli dere alabalıkları da yeniden nehre bırakıldı. NOAA, restorasyonun ardından bu balıkların bölgeye başarılı şekilde geri kazandırıldığını bildiriyor.

Günümüzde Coonamessett Nehri'ndeki çalışmalar devam ediyor. İlk restorasyonun ardından nehrin yukarı kesimlerindeki eski kızılcık tarlalarının da doğal yapısına kavuşturulması için yeni çalışmalar yürütülüyor. Amaç, geçmişte tarım nedeniyle değiştirilen daha fazla alanı yeniden doğal nehir ve sulak alan sistemine dönüştürmek.