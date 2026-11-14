Belçika'nın Brugge kenti yakınlarında eski bir evin yıkımı sırasında buldukları 240.000 Euro (yaklaşık 13 milyon 337 bin lira) değerindeki altın sikkeleri yetkililere bildirmeyip kendi aralarında paylaşarak satan üç yıkım işçisi, hırsızlık suçundan mahkum edildi.

The Brussels Times gazetesinin aktardığı bilgilere göre olay, Brugge'ün Assebroek banliyösünde gerçekleşti. Eski bir mülkte yıkım çalışması yürüten Zedelgem'den F.M. (46), Ypres'ten T.D. (46) ve Oostkamp'tan P.K. (50), vinçle müdahale ettikleri sırada kilerin altındaki yıkım planlarında yer almayan gizli bir bölmede bir küp altın sikke buldu.

Güney Afrika Krugerrand'ları ile avro öncesi Avrupa para birimi olan Belçika ECU sikkelerinden oluşan koleksiyonun değerinin 240.000 euro olduğu belirlendi.

SÖYLENTİLER İHBARI TETİKLEDİ

Söz konusu evin, 2018 yılında mülkü satarak huzurevine yerleşen ve dava sürecinde 93 yaşında olan yaşlı bir kadına ait olduğu tespit edildi. Eski ev sahiplerinin satış sırasında kasanın arkasına gizlenmiş ve unutulmuş bu hazineden haberdar olmadıkları öğrenildi.

İşçilerden birinin durumu paylaşması üzerine bir tanığın komşulara mücevher dolu bir çantadan bahsetmesiyle olay duyuldu. Bunun üzerine eski ev sahibinin ailesi, altının değerini geri alabilmek amacıyla 2020 yılında şikayette bulundu.

HAZİNEYİ BÖLÜŞTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında işçilerin hazineyi bölüştüğü ortaya çıkarıldı. F.M.'nin 12 Krugerrand ve 55 Belçika ECU'su olmak üzere toplam 67 sikkeyi Anvers'te 52.000 euroya sattığı, bu satışın müfettişlere parayla keşif arasında doğrudan bağlantı kuran bir iz sunduğu belirtildi.

T.D.'nin kendi payını 30.000 euroya satarak parayı arabalara ve kumara harcadığı, P.K.'nin ise bir altın sikke ve 2.000 euro pay aldığı kaydedildi.

MAHKEMEDEN HIRSIZLIK KARARI

Haziran ayında Brugge Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan işçilerin avukatları, müvekkillerinin çalma kastı olmadığını ve mülk el değiştirdiği için buluntunun "tesadüfen bulunan gizli hazine" kuralları çerçevesinde bulanlar ile yeni ev sahibi arasında paylaştırılması gerektiğini savundu. Eski ev sahibinin temsilcileri ise bu yoruma itiraz ederek 240.000 euro tazminat talep etti.

Uzun süren soruşturmanın ardından kararını açıklayan Brugge Ceza Mahkemesi, keşfin işçilere değerli eşyaları kendi aralarında bölüşüp satma hakkı vermediğine hükmederek üç işçiyi de altın sikkeleri çalmak ve satmaktan suçlu buldu.