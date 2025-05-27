Ali Can POLAT

İstanbullu direnirken iktidar, Kanal İstanbul hayalinden vazgeçmiyor. İstanbul’un içme suyu havzalarından Sazlıdere Barajı bölgesinde başlayan inşaatlar sürüyor. İstanbul Su Kanal İşletmeleri’nin (İSKİ) Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne dayandırarak aldığı yıkım kararı TOKİ’nin şantiyelerini durduramadı.

HALK TEPKİLİ

İSKİ’nin verdiği sürenin dolmasına sayılı günler kala yargı eliyle yıkım kararına yürütmeyi durdurma kararı alındığı ortaya çıktı. İSKİ, geçen ay, bu inşaatların içme suyu havzasında başladığını belirterek yıkım kararı almış ve TOKİ’ye tebliğ etmişti. 25 Mayıs’a kadar şantiyelerin kaldırılması aksi takdirde İSKİ’nin yıkıma geleceği belirtilmişti.

SÖZCÜ’nün bu kararı Türkiye’ye duyurduğu gün İSKİ yöneticilerine ‘yolsuzluk’ iddiasıyla operasyon düzenlendi ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alınmıştı. Operasyonlar İSKİ’yi yıldıramadı. İSKİ önceki hafta şantiyelere son uyarıyı yaptı. İSKİ’nin tanıdığı yasal süre dün itibarıyla bitti. Sazlıdere bölgesinde bugün İSKİ’nin yıkım ekibi bekleniyordu. Ancak sürenin dolmasına birkaç gün kala TOKİ’nin yargı yoluyla yürütmeyi durdurma kararı aldığı ortaya çıktı ve yıkım gerçekleştirilemedi.

İSKİ avukatları yaptığı değerlendirmede yargı kararının ellerini bağladığını söyledi. Karara karşı yasal hakların kullanılması beklenirken Sazlıdere halkı ‘adalet’ istiyor. Bölgeden bir vatandaş “Bizim bahçedeki kümesimizi bile yıktılar. Çocuklarımız ev yapamadığı için göç etti. Hayvancılığımız, tarımımız bitti. Bize gelince yasa ve yönetmelik uygulandı. Ama lüks konut inşaatlarına gelince polisinden yargısına herkes seferber oluyor. Yasalar, kurallar bir tek garibana mı işliyor” diye sordu.

İSKİ’de hukuki hazırlıklar var

İSKİ tarafında yargı yolu hazırlığı var. Dün İSKİ’nin avukatları bir toplantı yaptı ve gelen yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi. Toplantı sonucunda hukuk biriminin görüşleri İSKİ yönetimi ile paylaşılacak ve yol haritası hazırlanacak. İSKİ’nin yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmesi bekleniyor. Kurum, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken detaylar netleşince kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı. Öte yandan bölgedeki şantiyelerdeki işçiler, çalışmaların her zamanki gibi yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiğini söyledi.