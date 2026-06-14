Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı apartman, çalışmalar sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. Çökme nedeniyle binanın sağında ve solunda bulunan iki yapının kolonlarında da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, hasar oluşan iki binada yaşayan vatandaşlar ile giriş katlarındaki iş yerlerinde bulunan kişiler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hasar gören yapılarda daha önce kentsel dönüşüm kararı alındığı ve yaklaşık bir ay sonra yıkım çalışmalarının başlamasının planlandığı öğrenildi.

"SOKAK TOZ BULUTUYLA KAPLANDI"

Hasar gören binanın girişindeki iş yerinin sahibi İbrahim Şen, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Ben geldim, dükkânı açtım ve masaya oturdum. Bir anda büyük bir gürültü oldu, deprem gibi sallandı. Telefonumu alıp dışarı çıktım. Etraf toz bulutuyla kaplanmıştı, göz gözü görmüyordu. Komşumun dükkânına baktım, duvarın tamamen yıkıldığını gördüm. Bana içeri girmenin yasak olduğunu, uzmanların inceleme yapacağını söylediler."

Dairesinde hasar oluşan Bahattin Kuş ise, yıkımın belediye denetiminde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıkımı yapılan binanın yapısal mukavemeti çok zayıftı. Kontrolsüz şekilde çökünce sağındaki ve solundaki binalara da hasar verdi. Belediye, can güvenliğini ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.

Olayda yaralanan olmazken, hasar gören binalarla ilgili teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.