Venezuela'da 24 Haziran tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında afet sonrasındaki güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Rodriguez, yürütülen çalışmalarda ulaşılan can kaybı sayısının 215 artarak toplamda 4 bin 333'e ulaştığını bildirdi.

BİNLERCE YARALI VE EVSİZ KALAN VATANDAŞ VAR

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremler nedeniyle yaralanan kişi sayısının 16 bin 740 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Deprem felaketi sonucunda evlerini kaybeden ve barınma ihtiyacı ortaya çıkan 17 bin 900'den fazla vatandaş olduğunu belirten Rodriguez, bu kişilerin yerleştirilmesi amacıyla ülkede 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını duyurdu. Rodriguez, bu konut projelerinin hayata geçirilebilmesi için "hukuksuz şekilde bloke edilen" mali kaynakların serbest bırakılmasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN YÜZLERCE CENAZE VAR

Bölgede enkaz kaldırma ve cenaze arama işlemlerinin kesintisiz devam ettiğini aktaran Rodriguez, spekülasyonlar yerine tamamen somut gerçekler temelinde hareket ettiklerini vurguladı. Dün itibarıyla kimliği henüz tespit edilemeyen 315 kişinin bulunduğunu açıklayan Rodriguez, bu kişilerin ne yakınları tarafından teşhis edilebildiğini ne de parmak izlerinin sistemdeki verilerle eşleştiğini söyledi. Kimliği belirsiz cenazelerin, toplam can kaybı sayısının yüzde 7'sine tekabül ettiği bildirildi.