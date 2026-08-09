ABD'nin Washington eyaletindeki Okanogan şehrinde yer alan 115 yıllık tarihi binayı satın alan Nick Timm, tadilat sırasında duvar kaplamalarının arkasını kontrol etmek istedi. Kaplamaların sökülmesiyle birlikte sıva altında gizlenmiş devasa panoramik tablolar ortaya çıktı. Karşılıklı iki duvarda bulunan ve toplam uzunluğu yaklaşık 36 metreyi bulan resimlerin, bir asırdan uzun süredir saklı kalan tarihi bir hazine olduğu anlaşıldı.

SIVA DUVARLARIN ARDINDAN 36 METRELİK SANAT HAZİNESİ ÇIKTI

Bara dönüştürülmek istenen yaklaşık 279 metrekarelik mekanda yürütülen çalışmalarda, duvarların tekrar kapatılmasına 20 dakika kala kaplamaların altındaki renkler fark edildi. Yapılan detaylı söküm işlemlerinin ardından kuzey ve güney duvarlarında 18'er metre uzunluğunda iki panoramik manzara resmi ortaya çıkarıldı. Göl, kulübe ve ağaç tasvirlerinin yer aldığı eserlerin, binanın tüm iç mekanını kaplayan devasa bir sanat çalışması olduğu belirlendi.

GAZETE KAYITLARI HAZİNEYİN KÖKENİNİ ORTAYA KOYDU

Okanogan İlçe Tarih Derneği tarafından yapılan araştırmalarda, 1915 tarihli bir gazete makalesine ulaşıldı. Kayıtlarda, o dönem "Hub Tiyatrosu" adıyla sinema salonu olarak hizmet veren binaya 120 fit (yaklaşık 36 metre) uzunluğunda panoramik manzara resimlerinin yerleştirildiği bilgisine ulaşıldı. 1907 yılında inşa edilen ve yıllar içinde sinema, bilardo salonu ile farklı ticari işletmelere ev sahipliği yapan binadaki eserlerin, sonraki tadilatlarda yeni duvarların arkasında kaldığı anlaşıldı.

RESTORASYON NEDENİYLE AÇILIŞ ERTELENDİ

Su hasarı bulunan tarihi tabloların korunması ve uzmanlarca restore edilmesi amacıyla mekanın açılış takvimi ertelendi. Girişimci Nick Timm ve eşi Lisa Timm, tablonun taşınması, tamir edilmesi ve yeniden sergilenmesi için bağış kampanyası başlattı. Gün yüzüne çıkarılan tarihi hazine, bar projesinin merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.