Altın fiyatları, çarşamba günü yatırımcıların ABD ve İran arasındaki süregelen gerilimi değerlendirmesi ve Amerika Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek para politikası ipuçlarını beklemesiyle hafif değer kaybetti.
ALTININ ONSU KRİTİK EŞİKTE
TSİ 08.41 itibarıyla spot altın, ons başına yüzde 0,1 düşüşle 4.502,25 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise Haziran teslimatı için 4.501,10 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi. Gram altın ise 6.630 lirada bulunuyor.
Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, piyasadaki durumu şu sözlerle değerlendirdi:
"Genel eğilim aşağı yönlü görünüyor ancak uzun süreli konsolidasyon dönemleri yaşıyoruz. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Piyasa, ABD-İran meselesinde gerçek bir kırılma olup olmayacağına giderek daha fazla odaklanıyor."
DİPLOMATİK EŞİKTE KRİTİK ENGELLER
İran tarafından salı günü yapılan açıklamada, ABD'nin tartışmalı Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hedefleri vurarak ateşkesi ihlal ettiği iddia edildi. Bu durum, çatışmaları sona erdirme çabalarını zora sokabilecek bir gelişme olarak görülüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise çatışmayı durduracak bir anlaşmanın müzakere edilmesinin "birkaç gün" sürebileceğini belirtti. Daha önce her iki taraf da çatışmaları bitirecek ve Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatları yeniden başlatacak bir ön anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğine dair sinyaller vermişti.
GÖZLER FED YETKİLİLERİNDE
Yatırımcılar, enflasyonun gelecekteki para politikası duruşu üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook dahil olmak üzere politika yapıcıların açıklamalarını bekliyor.
Bunun yanı sıra, perşembe günü açıklanacak olan ve Fed'in favori enflasyon göstergesi olan Nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri, ABD para politikasının yönüne dair kritik ipuçları sunacak.
GRAM ALTIN YIL SONUNDA 5.900 LİRAYA KADAR DÜŞECEK
Enflasyon riskleri ve tahvil hareketlerinin altın üzerindeki etkisine değinen Spivak, mevcut trendin devam etmesi durumunda ons altının yıl sonuna kadar 3.700 - 3.800 dolar bandına kadar gerileyebileceğini öngördü.
Bu durumda eğer yıl sonunda altının onsu 3.700 dolara kadar gerilerse mevcut dolar/TL kuru ile gram altın 5.353 liraya, dolar/TL'nin 50 liraya çıkması durumunda ise gram altın 5.948 lirayı görecek.
DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM
Altındaki geri çekilmeye diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüş yüzde 0,3 değer kaybederek 76,71 dolar seviyesine inerek platin yüzde 0,8 düşüşle 1.942,15 dolar seviyesinden işlem gördü. Palladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.376,92 dolar seviyesine çekildi.