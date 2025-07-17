Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş, başvuru için geç kalması halinde maaşının önemli bir bölümüne veda edecek.

Emeklilik dilekçesini 2025 yılı içerisinde teslim etmeyen emekli adayları, yeni yıl ve sonrasında başvuru yapmaları halinde hayatları boyunca maaşlarını yüzde 5 ila 10 oranında daha düşük alacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı dikkate alınarak yapılan hesaplama nedeniyle, yüksek enflasyonun yaşandığı yıllarda büyük mağduriyetler yaşayan emekliler, geçtiğimiz yıl söz konusu uygulama nedeniyle yüzde 30 ile 35 oranında maaşını kaybetmişti.

BAŞVURU İÇİN BEKLEYEN ÜZÜLECEK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir." ifadelerini kullandı.