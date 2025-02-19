Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, 2025 yılı için fiyat tahminleri de netleşmeye başladı. ABD’de Donald Trump’ın ticaret politikaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri güçlendiriyor. Bankacılık ve finans sektörünün devleri, 2025 yılı sonu için altın tahminlerini revize etti. İşte 20 büyük kurumun yıl sonu için altın fiyatına dair öngörüleri…

GRAM ALTINDA SON DURUM

Haftanın üçüncü işlem gününe rekorun altından negatif başladı. Dün kapanışı 3.420 liradan yapan gram altın yeni güne yüzde 0,08 değer kaybederek 3.418 liradan işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 5.589,37 lira, altın/ons ise 2.928 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KURUMLARIN 2025 YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ

UBS

2025 yıl içi tahmin: 3 bin 200 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 18 Şubat

Goldman Sachs

2025 yıl sonu tahmini: 3 bin 100 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 17 Şubat

JPMorgan

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 14 Şubat

Commerzbank

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 650 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 14 Şubat

Intesa Sanpaolo

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 11 Şubat

MPS Capital Services

2025 üçüncü çeyrek sonu tahmini: 2 bin 750 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 7 Şubat

Julius Baer

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 7 Şubat

Citi

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 975 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 6 Şubat

ING

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 6 Şubat

BofA

2025 yıl sonu tahmini: 3 bin dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 6 Şubat

StanChart

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 750

Tahminin yapıldığı tarih: 4 Şubat

MUFG

2025 yıl sonu tahmini: 3 bin 80 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 30 Ocak

Emirates NBD

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 30 Ocak

ANZ

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 22 Ocak

Tradingeconomics.com

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 759 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 15 Ocak

Bloomberg Intelligence

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 643 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 9 Ocak

Market Risk Advisory

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 650 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 20 Aralık

BNP Paribas

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 725 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 13 Aralık

Morgan Stanley

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 11 Aralık

Japan Bullion Market Association

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 10 Aralık