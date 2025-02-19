Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, 2025 yılı için fiyat tahminleri de netleşmeye başladı. ABD’de Donald Trump’ın ticaret politikaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentileri güçlendiriyor. Bankacılık ve finans sektörünün devleri, 2025 yılı sonu için altın tahminlerini revize etti. İşte 20 büyük kurumun yıl sonu için altın fiyatına dair öngörüleri…
GRAM ALTINDA SON DURUM
Haftanın üçüncü işlem gününe rekorun altından negatif başladı. Dün kapanışı 3.420 liradan yapan gram altın yeni güne yüzde 0,08 değer kaybederek 3.418 liradan işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 5.589,37 lira, altın/ons ise 2.928 dolar seviyesinde işlem görüyor.
KURUMLARIN 2025 YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ
UBS
2025 yıl içi tahmin: 3 bin 200 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 18 Şubat
Goldman Sachs
2025 yıl sonu tahmini: 3 bin 100 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 17 Şubat
JPMorgan
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 14 Şubat
Commerzbank
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 650 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 14 Şubat
Intesa Sanpaolo
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 11 Şubat
MPS Capital Services
2025 üçüncü çeyrek sonu tahmini: 2 bin 750 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 7 Şubat
Julius Baer
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 7 Şubat
Citi
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 975 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 6 Şubat
ING
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 6 Şubat
BofA
2025 yıl sonu tahmini: 3 bin dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 6 Şubat
StanChart
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 750
Tahminin yapıldığı tarih: 4 Şubat
MUFG
2025 yıl sonu tahmini: 3 bin 80 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 30 Ocak
Emirates NBD
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 30 Ocak
ANZ
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 22 Ocak
Tradingeconomics.com
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 759 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 15 Ocak
Bloomberg Intelligence
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 643 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 9 Ocak
Market Risk Advisory
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 650 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 20 Aralık
BNP Paribas
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 725 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 13 Aralık
Morgan Stanley
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 700 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 11 Aralık
Japan Bullion Market Association
2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 900 dolar
Tahminin yapıldığı tarih: 10 Aralık