İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaşanan gelişmeler, Türk varlıklarında sert dalgalanmalara yol açtı. Dolar/TL kuru 41 seviyesine kadar yükselirken, Borsa İstanbul’da devre kesiciler devreye girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasaları sakinleştirmek için ara Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı düzenleyerek çeşitli düzenlemeler yaptı.

Son günlerde piyasalar bir miktar dengelenirken, yabancı finans kuruluşları da 6 Mart’taki faiz kararı sonrası TL’ye yönelik tahminlerini yeniden gözden geçirdi. Bazı kurumlar öngörülerini revize ederken, bazıları mevcut pozisyonlarını koruyor. Peki, yabancı analistler dolar/TL için nasıl bir yıl sonu tahmini yapıyor?

MORGAN STANLEY 'BEĞEN' DURUŞUNU KALDIRDI

Morgan Stanley analistleri, Türkiye’nin ülke borçlanmalarına yönelik duruşlarını değiştirdi. Risk primindeki artış nedeniyle "beğen" duruşunu kaldıran banka, TCMB’nin piyasaları yatıştırmak için rezerv tamponlarını kullanabileceğini belirtti. Morgan Stanley, carry trade yatırımcılarına beklemeyi tavsiye ederken, faiz koridorunun belirsizliklere karşı tampon görevi görmeye devam edeceğini öngördü.

ING: TEL'DE KESKİN HAREKETLER CARRY TRADE'İ ETKİLEYEBİLİR

ING analisti Frantisek Taborsky, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türk lirasının daha fazla baskı altında kalabileceğini söyledi. TL’nin gelişmekte olan piyasalarda en çok kullanılan carry trade aracı olduğunu belirten ING, ani hareketlerin yabancı çıkışlarını hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Banka, yıl ortasında dolar/TL’nin 38,10, yıl sonunda ise 40,20 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

HSBC: DOLAR/TL İÇİN YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ARTIYOR

HSBC, siyasi belirsizliklerin TL’nin geleceğini daha da belirsiz hale getirdiğini savundu. Banka, enflasyon ve reel TL değerlenmesi senaryolarına dayanarak dolar/TL’nin yıl sonunu 41-43 aralığında kapatacağını öngörüyor. HSBC ayrıca, TCMB’nin ekim ayına kadar her toplantıda 250 baz puan faiz indirimi yaparak faizi yüzde 30’a çekmesini bekliyor.

JPMORGAN: FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

JPMorgan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e, yıl sonu politika faiz tahminini ise yüzde 35’e yükseltti. JPMorgan ayrıca, Türkiye’de yabancı yatırımcıların toplam varlığını 77,3 milyar dolar olarak hesapladı.

GOLDMAN SACHS: 12 AYLIK KUR TAHMİNİNİ 42 TL OLARAK KORUYOR

Goldman Sachs, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine daha dengeli bir değer kaybı politikası benimseyeceğini düşünüyor. Banka, mevcut gelişmelerin ardından yıl sonu için 42 TL olan döviz tahminini değiştirmek için bir neden görmediğini belirtti.

SOCİETE GENERALE: DOLAR/TL'DEKİ KISA POZİSYON KAPATILDI

Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL’deki kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı. ABD’li JPMorgan ise bu pozisyonunu koruma yönünde karar verdi. SocGen stratejisti Phoneix Kalen, TL’deki oynaklığın artmasıyla birlikte bu hamleyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

SEB: DOLAR/TL YIL SONUNDA 45 OLABİLİR

SEB Research, dolar/TL için yıl sonu tahminini 45 olarak belirledi. İkinci çeyrek sonu için 39, üçüncü çeyrek için ise 43 tahmininde bulunan SEB, 2026 ilk çeyreği için dolar/TL’nin 49,80 olmasını bekliyor.

TL İÇİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yabancı kurumların analizleri, TL’de dalgalanmanın süreceğini ve dolar/TL’de yukarı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. TCMB’nin rezerv yönetimi ve faiz politikaları, önümüzdeki dönemde TL’nin yönü açısından belirleyici olacak. Gözler, Merkez Bankası’nın nisan ve haziran ayındaki faiz kararlarına çevrildi.