Discover Wildlife dergisinin yayınladığı güncel uzman raporlarına göre, dünyanın farklı bölgelerinde ev ve umumi tuvaletlerde sıklıkla sıra dışı yaban hayatı vakalarıyla karşılaşılıyor. Hayvanların bir kısmının tesisat sistemlerine kazara düştüğü, büyük bir bölümünün ise su, gıda veya sığınak arayışıyla kanalizasyon hatlarını kasıtlı olarak kullandığı belirtildi.

KLOZET VE TUVALETLERDEN ÇOK SIK ÇIKAN CANLILAR

Uzmanlar tarafından derlenen verilere göre, klozetlerde ve tuvalet alanlarında en sık rastlanan canlılar ve yaşanan somut vakalar şu şekilde sıralandı:

Pitonlar

Tayland'da yaşanan bir vakada, kanalizasyon borusundan tırmanarak klozete gizlenen 3 metrelik bir ağlı piton, bir erkeği cinsel organından ısırdı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavisinin ardından tamamen iyileşirken, yakalanan yılan doğal ortamına salındı.

Fareler

Sualtında uzun süre kalabilme ve yüzme yetenekleri sayesinde kanalizasyon hatlarında kolayca ilerleyen kemirgenler, listenin başında yer alıyor. Son olarak Galler'de bir aile, evlerinin tuvaletinde sürekli tekrarlayan bir fare istilası kaydetti.

Huni Örümcekleri

Avustralya'da nem oranının yüksek olması sebebiyle banyo ve tuvalet alanlarına yönelen bu örümcek türünün, insan hayatı için ölümcül düzeyde yüksek zehir taşıdığı bildirildi.

Zehirli Yılanlar

Avustralya genelindeki umumi tuvaletlerde, kıtanın en tehlikeli türlerinden biri olan kırmızı karınlı kara yılanların defalarca tespit edildiği rapor edildi.

Deniz Memelileri

Tazmanya'da bir umumi tuvalet kabinine giren vatandaşlar, dinlenmek amacıyla oraya sığınan yaklaşık 120 kilogram ağırlığında bir deniz aslanı ile karşılaştı. Canlı, ekiplerce koruma altına alınarak denize bırakıldı.

Yeşil İguanalar

Florida eyaletinde hasarlı altyapı borularını şehir içi ulaşım yolu olarak kullanan iguanaların, evlerin klozetlerinden çıkmaya başladığı bilgisi verildi.

Hamam Böcekleri

Nem, sıcaklık ve organik atık barındıran kanalizasyonları mesken tutan bu canlıların, en yaygın tuvalet istilacısı olduğu aktarıldı.

Kangurular

Doğrudan klozet içinde olmasa da Avustralya'da bir umumi tuvalette tuvalet kağıdı yerken görüntülenen bir kangurunun videosu dijital platformlarda yer buldu.

UZMANLAR UYARDI: SİFON YOLUYLAUZAKLAŞTIRMAYIN

Uzman raporlarında, hayvanların tuvaletlere ulaşmasındaki temel etkenin kanalizasyon ağlarının sığınak ve geçiş koridoru olarak kullanılması olduğu vurgulandı. Vakaların özellikle şiddetli yağışlar, sel felaketleri ya da yaban hayatı bölgelerine yakın yerleşim yerlerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Uzmanlar, tuvalette herhangi bir canlıyla karşılaşılması durumunda panik yapılmaması, hayvanı sifon yoluyla uzaklaştırmaya çalışmaktan kaçınılması ve durumun kontrol altına alınması için doğrudan uzman ekiplere haber verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İŞTE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Evlerimizi kanalizasyondan gelebilecek davetsiz misafirlerden korumak ve hijyeni en üst seviyede tutmak, günlük hayatta alışkanlık haline getireceğimiz birkaç basit adımla mümkün. İlk olarak, klozet temizliğini asla ihmal etmemek gerekiyor; bunun için ticari dezenfektanların yanı sıra sirke, karbonat ve limon suyu gibi güçlü doğal karışımlarla düzenli bir arındırma işlemi uygulayabilirsiniz. İkinci adımda ise banyodaki nem kontrolüne dikkat edilmelidir çünkü haşerelerin nemli ortamları sevdiği unutulmamalı ve duş sonrasında ıslak kalan tüm zeminler mutlaka kurulanmalıdır.

Borulardan gelebilecek zararlıları engellemek adına eşit miktarda şeker, su, sirke ve birkaç damla bulaşık deterjanından oluşan doğal bir karışımı periyodik olarak giderlere dökmek de oldukça etkili bir yöntemdir. Son olarak, tuvalet kapağını her zaman kapalı tutmayı bir kural haline getirmek hem banyo hijyenini korur hem de canlılar için aşılması zor fiziksel bir engel oluşturur; hatta riskli bölgelerde haşere girişine karşı özel olarak tasarlanmış güvenlikli klozet kapakları tercih edilebilir.