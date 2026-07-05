Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ile Güney Florida Su Yönetim Bölgesi tarafından düzenlenen yarışma, 10-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılacak kişilerin önceden kayıt yaptırması ve çevrim içi eğitim programını tamamlaması gerekiyor. Büyük ödül ise en fazla Burma pitonu yakalayan katılımcıya verilecek.

EVERGLADES EKOSİSTEMİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Güneydoğu Asya kökenli Burma pitonları, 1980'li yıllarda egzotik evcil hayvan ticareti yoluyla Florida'ya ulaştı. Uzmanlara göre sahipleri tarafından doğaya bırakılan yılanlar, Everglades'in sıcak ve nemli ortamına kısa sürede uyum sağlayarak hızla çoğaldı. Günümüzde bölgede 30 binden fazla Burma pitonunun yaşadığı tahmin ediliyor.

Beş metreyi aşabilen bu dev yılanlar; rakun, tavşan, tilki, kuş ve geyik gibi birçok yerli türü avlıyor. Hatta zaman zaman Amerikan timsahlarıyla da mücadele ettikleri biliniyor. Araştırmalar, pitonların yayılmasının ardından bazı memeli türlerinin popülasyonunda yüzde 90'ın üzerinde azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

GEÇEN YIL 294 DEV YILAN YAKALANDI

Florida Python Challenge yalnızca ödül kazandıran bir yarışma değil, aynı zamanda istilacı türlere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir koruma çalışması olarak görülüyor. Yetkililer, tek başına bu etkinliğin pitonları tamamen ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını ancak üreme çağındaki yılanların doğadan uzaklaştırılmasının ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Geçen yıl düzenlenen yarışmada 934 kişi mücadele etti ve toplam 294 Burma pitonu yakalandı. Böylece organizasyon kapsamında bugüne kadar doğadan çıkarılan istilacı piton sayısı 1.406'ya ulaştı. Yetkililer, Everglades'in biyolojik çeşitliliğini korumak için yarışmanın yanı sıra yıl boyunca farklı piton kontrol programlarının da sürdürüldüğünü belirtiyor.