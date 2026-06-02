Teknolojinin hızla gelişmesi ve cep telefonlarının işlevsel birer cep bilgisayarına dönüşmesi, 2000'lerin başındaki tuşlu telefon modellerini antika ve "vintage" objeler haline getirdi. Fransa merkezli L'Internaute haber platformunun verilerine göre, geçmiş döneme damgasını vurmuş bazı kült cep telefonu modelleri, günümüzde teknoloji koleksiyoncuları tarafından yoğun ilgi görüyor ve yüksek fiyatlarla el değiştiriyor.

BELİRLİ KRİTERLER CİHAZIN FİYATININ ARTMASINA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, bu cihazların maddi değerinin sadece çalışır durumda olmalarına bağlı olmadığını belirtiyor. Birçok eski modelin bataryası kullanım ömrünü tamamlamış olsa dahi, belirli kriterler cihazların piyasa değerini doğrudan artırıyor: Cihazın genel kozmetik durumu ve yıpranmamış olması, modelin üretim adedi ve piyasadaki nadirliği, orijinal kutusu, faturası ve aksesuarlarıyla birlikte saklanmış olması, sınırlı sayıda üretilen özel bir seriye ait olması.

DÖNÜM NOKTASI NOKIA 3310

Dijital nostalji pazarında en yoğun talebi gören modellerin başında, 2000'li yılların başında piyasaya sürülen ve dünya çapında 120 milyondan fazla satan Nokia 3310 geliyor.

Akıllı telefon özelliklerine, internet bağlantısına veya gelişmiş kamera sistemlerine sahip olmamasına rağmen Nokia 3310, dönemine göre sunduğu uzun SMS yazma imkanı, dayanıklı gövde yapısı, uzun pil ömrü ve içinde barındırdığı "Snake" gibi ikonik oyunlar nedeniyle koleksiyon piyasasında dönemin simge cihazı olarak kabul ediliyor.

Benzer şekilde, ilk nesil iPhone modelleri de internet platformlarında ve açık artırmalarda koleksiyoncular tarafından en çok aranan teknolojik ürünler arasında yer alıyor.