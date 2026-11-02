Doğada zehirli yılanları doğrudan avlayabilen bal porsuğu, hücresel düzeyde geliştirdiği savunma mekanizması sayesinde kobra ve engerek türlerinin nörotoksinlerini etkisiz hale getiriyor.

Afrika, Güneybatı Asya ve Hint Yarımadası ekosistemlerinde varlığını sürdüren bal porsuğu, zehirli sürüngenlere karşı sergilediği biyolojik dirençle dikkat çekiyor. Sansargiller familyasına ait memeli türü, avladığı ölümcül yılan türlerinin ısırıklarına maruz kalsa dahi hayatta kalabiliyor.

GENETİK BİR KALKANA SAHİP

Biyologlar ve genetikçiler tarafından yürütülen laboratuvar analizleri, bal porsuğunun kas hücrelerinde bulunan nikotinik asetilkolin reseptörlerinin moleküler düzeyde mutasyona uğradığını gösteriyor. Kobra ve mamba türlerinin ürettiği alfa-nörotoksinler, hedef aldıkları sinir-kas kavşağındaki bu reseptörlere tutunamıyor.

Toksinlerin bağlanamaması, felç ve solunum durması riskini ortadan kaldırıyor. Yüksek dozda zehre maruz kalan bal porsuğu, ısırığın ardından geçici bir koma ve hareketsizlik evresine girse de metabolizması toksini birkaç saat içinde tamamen temizliyor; hayvan uyanarak kaldığı yerden beslenmesine devam ediyor.

KALIN DERİ VE SAVUNMA YAPISI

Türün zehir direnci, fiziksel adaptasyonlarıyla da destekleniyor:

- Boyun ve sırt bölgesinde 6 milimetreye varan gevşek ve sert bir deri tabakası bulunur. Bu yapı, pek çok yılan türünün dişlerinin deriyi delip damarlara ulaşmasını engeller.

- Güçlü ön patileri ve sert tırnakları, yılan yuvalarını ve sert toprakları kısa sürede açmasına olanak tanır.

- Menüsünün büyük bir bölümünü zehirli sürüngenler oluştursa da kuşlar, kemirgenler, meyveler ve bal petekleriyle de beslenir.

Doğal ortamında aslan, leopar ve sırtlan gibi büyük yırtıcıların bulunduğu habitatlarda tek başına hareket eden tür, biyokimyasal savunma mekanizmalarıyla ekosistemdeki av-avcı dengesini korumayı sürdürüyor.