Havaların soğumasıyla birlikte doğada daha az görülmeye başlayan yılanların kış aylarını nerede geçirdiği merak konusu oldu. Sanılanın aksine tamamen ortadan kaybolmayan bu canlılar, soğuk havalardan korunmak için güvenli ve kuytu alanlara çekiliyor.

Yılanlar, kış aylarında brumasyon adı verilen bir dinlenme sürecine giriyor. Bu dönemde metabolizmaları yavaşlıyor, kalp atışları ve solunumları azalıyor. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla beslenme faaliyetlerini de büyük ölçüde durduruyorlar.

KIŞI KUYTU VE KORUNAKLI ALANLARDA GEÇİRİYORLAR

Soğuk havalarda sıcaklık değişimlerinden korunmaya çalışan yılanlar; kemirgen yuvaları, taş duvarların araları, odun yığınları ve kompost alanları gibi korunaklı noktalara sığınıyor. Ahır ve kiler gibi kuytu yapılar da kış aylarında tercih ettikleri alanlar arasında bulunuyor.

KIŞ UYKUSUNDAN FARKLI BİR SÜREÇ

Yılanların kış aylarındaki hareketsizliği, memelilerde görülen kış uykusuyla aynı özellikleri taşımıyor. Brumasyon sürecinde metabolizma yavaşlasa da yılanlar tamamen hareketsiz kalmıyor. Hava sıcaklığının geçici olarak yükseldiği dönemlerde bulundukları yerden çıkıp hareket edebiliyorlar.

HAVALAR ISININCA YENİDEN ORTAYA ÇIKIYORLAR

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte saklandıkları alanlardan çıkmaya başlayan yılanlar, yeniden beslenme ve avlanma faaliyetlerine dönüyor. Kış boyunca hareketleri azalan bu canlılar, bahar aylarının gelmesiyle doğadaki olağan yaşamlarına devam ediyor.

Yılanların kış aylarında korunaklı alanlara çekilmesi, doğadaki yaşam döngüsünün de önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu süreçte avlanma faaliyetlerinin azalması, fare ve tarla faresi gibi kemirgenlerin sayısında geçici artışlara yol açabiliyor.