ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Jersey County bölgesinde yürütülen kapsamlı bir saha çalışması, orman çıngıraklı yılanlarının kış uykusu öncesi ve sonrasındaki hareket düzenini ortaya koydu.

Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan araştırmada, 20'sine radyo vericisi takılan toplam 38 yılan iki sonbahar ve iki ilkbahar boyunca gözlemlendi. Elde edilen veriler, bu türün yer altı kış sığınaklarını doğrudan kullanmak yerine, giriş ve çıkış süreçlerinde sığınak çevresinde haftalar süren bekleme evreleri geçirdiğini gösterdi.

KIŞ UYKUSU VE BEKLEME SÜREÇLERİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırma sonuçlarına göre orman çıngıraklı yılanları yılın 6 aydan uzun bir bölümünü yer altı sığınaklarının içinde geçiriyor. Sığınak çevresindeki bekleme süreleri de eklendiğinde, hayvanların bu alanlarla olan bağlantısı yaklaşık 8 aya ulaşıyor.

Sonbaharda yazlık yaşam alanlarından ayrılan yılanlar, kışlama bölgesine ulaştıktan sonra doğrudan yer altına inmiyor. Yaprak, kaya ve içi boş kütüklerin altında gizlenen yılanların sonbahar bekleme süresi 2021 yılında ortalama 29,23 gün, 2022 yılında ise 8,2 gün olarak ölçüldü. İncelenen 27 mevsimsel kayıttan yalnızca 6'sında hayvanların bölgeye ulaştıkları gün sığınağa girdiği, diğer 21 vakada ise sığınaktan ortalama 58,17 metre uzakta ve ortalama 1,91 farklı noktada kalarak her bir noktada yaklaşık 12,29 gün geçirdikleri tespit edildi. Sığınaklara girişlerin ağırlıklı olarak gece saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

SICAKLIK ARTIŞLARI TAKİP EDİLİYOR

İlkbahar aylarında yer altından çıkan yılanlar, yazlık bölgelerine hemen göç etmek yerine sığınakların ortalama 75,50 metre uzağındaki kayalık yamaçlarda ikinci bir bekleme dönemine giriyor. Ortalama 2,4 farklı gizlenme noktasının kullanıldığı ve her birinde yaklaşık 10,63 gün kalındığı bu ilkbahar bekleme süresi, 2022'de ortalama 21,81 gün, 2023'te ise 26,35 gün sürdü.

Bazı bireylerin önceki yıllarda kullandıkları aynı bekleme noktalarına geri döndüğü ve çıkışların çoğunlukla gece gerçekleştiği belirlendi.

Sonbahar gelişi: Ortalama 19°C

Kış sığınağına giriş: Yaklaşık 14°C

İlkbahar çıkışı: Yaklaşık 14°C

Yazlık alana hareket: Yaklaşık 19°C

Sığınaklara girişlerin ani sıcaklık düşüşlerinin ardından başladığı, ilkbahar ayrılışlarının ise birkaç gün kesintisiz devam eden belirgin sıcaklık artışlarını takip ettiği saptandı.

TAMPON DÖNEMİ İŞLEVİ GÖRÜYOR

Araştırmacılar, göç ile kışlama süreçlerini birbirinden ayıran bu bekleme evrelerinin mevsimsel sıcaklık değişimlerine karşı bir tampon işlevi gördüğünü bildirdi. Sonbaharda erken varışın hava aşırı soğumadan sığınağa erişim sağladığı, girişi ertelemenin ise aktif sezonun son fırsatlarını değerlendirmeye olanak tanıdığı; ilkbaharda ise hemen göç etmemenin soğuk hava koşullarında yolculuk etme riskini azalttığı ifade edildi.

Çalışma ekibi, sıcaklığın yanı sıra diğer çevresel ve içsel etkenlerin rolünü netleştirmek için daha uzun yıllara yayılan ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.