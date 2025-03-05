Balıkesir'de Gönen ilçesinde yılbaşı kutlaması sonrası kaldığı yurda dönerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara'nın ölümüne ilişkin adli tıp raporu açıklandı. Raporda Pekkara'nın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.
Alınan bilgiye göre Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara, geçen yılbaşı gecesi bir mekândan çıktıktan sonra konakladığı yurda giderken rahatsızlanarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Pekkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, Pekkara'nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.
Manisa'da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik çıkan iddiaların kendilerini üzdüğünü dile getirerek raporun gerçeği ortaya çıkardığını ifade etti.