Yeni yıla 2 hafta kala sahte içki paniği başladı.

Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde depolara ve şüpheli noktalara baskınlar düzenlerken, tonlarca sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşında ve yılbaşı sonrası sahte içki nedeniyle hastaneye başvurular da artış gösteriyor.

"ANLAMAK İMKANSIZ"

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre; Her 3 hastadan biri ya ölüyor ya da engelli olarak yaşamak zorunda kalıyor. Baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kararma gibi belirtilerden biri görülse bile vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi hayati önem taşıyor.

Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, bir tüketicinin sahte alkolü anlamasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Uzun, "Kokuyla, tatla ne yazık ki tüketicinin bunu anlamasına imkan yok. Bizler labaratuvar ortamında ürünün sahte olduğunu tespit edebiliyoruz." dedi.

HASTANEYE GEÇ BAŞVURUDA ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksiloji Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar da hastanın normal alkol mü metanol zehirlenmesi mi anlaması için belli bir sürenin geçmesi gerektiğini vurguladı. Akpınar, hastaneye geç başvuruda ölüm oranının oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı.

KALICI HASARA NEDEN OLUYOR

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksiloji Grubu Üyesi Dr. Ömer Taşkın ise sahte alkol nedeniyle hastaneye gelen hastanın tüm tedavileri almasına rağmen hayatını kaybettiğini dile getirdi. Taşkın, "3'te bir oranında kalıcı hasarla hayatını idame ettirmek zorunda kaldıklarını tespit ettik." dedi.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, açık şişelere dikkat edilmesi uyarısında bulunurken; fiyat, ambalaj ve etiket uyarısında bulunuyor. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir.

Türkiye'de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

GİB UYGULAMASINA DİKKAT

Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri arasında bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali yer alıyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı da ortaya çıkabiliyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

Yurtta sahte içkiden bu yıl 200'de fazla kişi hayatını kaybetti.