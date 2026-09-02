Bu yıl yüzde 25.49 olan yeniden değerleme oranı (YDO) enflasyonla mücadeleye rağmen önümüzdeki yıl yüzde 28’e yakın bir oranda gerçekleşecek.

A’DAN Z’YE ZAM

Yarın açıklanacak ağustos ayı ile eylül ve ekim aylarında geçen yılki aylık üretici fiyat endeksine (ÜFE) yakın gerçekleşmesi halinde YDO yüzde 27.9’a çıkacak. ÜFE ortalama yüzde 2 artarsa YDO yüzde 27.66, yüzde 2.5 artarsa YDO yüzde 29.01 olacak. İktidar zam oranlarında indirime gitmezse cep telefonundan motorlu taşıtlar vergisine, ehliyet ve pasaport harçlarından trafik cezalarına kadar vergi, harç ve cezalara yüzde 28’e varan zam gelecek.

Ağustos-ekim ÜFE’sinin geçen yılki seviyelerde gerçekleşmesi halinde B sınıfı ehliyetin ilk alım maliyeti 11 bin 354 liraya, gelirini Maliye’ye bildirmek zorunda olan mükelleflerin bu vergiyi ödeyebilmek için düzenleyeceği beyannamelerin vergisi bin 522 liraya yükselecek.

İKTİDAR İNDİRİME GİTMEZSE

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, yılbaşından itibaren en ucuz otomobilin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 7 bin 360 liraya çıkacak. 10 yıllık pasaport harcı 18 bin 895 liraya, yurt dışı çıkış harcı bin 600 liraya çıkacak.