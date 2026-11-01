Yüksek enflasyonun faturası eriyen ücretlerle, emekliye, asgari ücretliye kaldı. Milyonların umudu yeni yıl zammına kaldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz da Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerinden yola çıkarak 2027 Ocak’taki olası zam oranları paylaştı. SÖZCÜ TV’de açıklamalarda bulunan Yılmaz, 28 bin 45 liralık asgari ücrette zam oranının yüzde 25’te, memur ve memur emeklisi zam oranının da yüzde 10’da kalabileceğini aktardı.

71 BİN TL’YE ÇIKABİLİR

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon projeksiyonunu paylaşan Yılmaz, bu kapsamda 6 aylık kümülatif artışın yaklaşık yüzde 10.08 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini belirti. Böylece memur emeklisi maaşının yüzde 10.8’lik artışla 31 bin 526 liradan 34 bin 54 lira seviyesine çıkabileceğini aktaran Yılmaz, bekar memur maaşının da 66 bin 187 liradan 71 bin 495 lira, evli memur maaşının da 70 bin 257 liradan 75 bin 891 lira seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonu kıyaslayan Yılmaz, asgari ücrette gerçekleşme ihtimali en yüksek zam oranının yüzde 25-30 bandından olduğunu söyledi. Yüzde 25’lik zammın devreye alınması halinde 28 bin 75 liralık net asgari ücret, 2027’de 35 bin 84 lira, brüt asgari ücret ise 41 bin 287 lirada kalabilir.

Yüzde 30’luk zam senaryosunda ise net asgari ücret 36 bin 458 lira, brüt asgari ücret 42 bin 939 lira olabilir. Ayrıca yüzde 21’lik zam oranının da gündemde olabileceği belirtildi.

Emekli için refah payı gündeme gelebilir

23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor. Emekliler, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi için eylemler düzenlerken Emin Yılmaz’a göre sadece enflasyon farkı verilirse en düşük emekli maaşı yüzde 10.08’lik artışla 25 bin 926 lirada kalabilir. Seyyanen zam olursa 5 bin liralık ilave artış gündemde. Yüzde 10’a ek yüzde 5’lik refah payı verilmesi ile aylık 27 bin 84 lira, yüzde 10 refah payı ile de 28 bin 262 lira olabilir.