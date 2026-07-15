Mainz'deki Max Planck Kimya Enstitüsü ile Kıbrıs Enstitüsü öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırma, 100 nanometreden küçük ultra ince hava parçacıklarının her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon erken ölümle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, bu parçacıkların akciğerlerden kan dolaşımına ve beyne kadar ulaşabildiğini belirtiyor.

Çalışmaya göre ölümlerin yaklaşık yarısı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanırken, ultra ince parçacıkların hipertansiyon, kalp krizi ve diyabet gibi hastalıklarla da ilişkili olduğu ifade ediliyor.

EN BÜYÜK KAYNAK FOSİL YAKITLAR

2010-2019 dönemini kapsayan araştırmada, şehirlerde ultra ince parçacık yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu belirlendi. Analize göre bu kirliliğin yaklaşık yüzde 75'i fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanıyor.

Bilim insanları, ulaşım ve sanayi kaynaklı emisyonların azaltılması ile ultra ince parçacıkların hava kalitesi standartlarına dahil edilmesinin milyonlarca erken ölümü önleyebileceğini vurguluyor.