Türkiye'de trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla uygulanan ceza puanı sistemi, kuralları alışkanlık haline getiren sürücüler için çok ciddi yaptırımlar barındırıyor.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, ceza puanları sadece geçici hak mahrumiyetlerine yol açmıyor; sınır aşılıp kurallar tekrarlandığında sürücü belgenizin tamamen iptal edilmesine neden oluyor. Yasaya göre, 1 yıl içerisinde 3 defa 100 ceza puanı sınırını aşanların sürücü belgeleri süresiz olarak ellerinden alınıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Ceza puanı hesaplamasında en büyük yanılgı, puanların her takvim yılı başında (1 Ocak) sıfırlandığı düşüncesidir. Oysa kanuna göre takvim yılı değil, ihlalin yapıldığı tarihten geriye doğru tam 1 yıllık süre esas alınıyor.

Bu süre içinde hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanma veya emniyet kemeri takmama gibi her ihlal, sürücünün siciline ceza puanı (10, 15, 20 puan gibi) olarak işleniyor.

ADIM ADIM İPTALE GİDEN SÜREÇ VE 100 PUAN SINIRI

Puanlar birikip 100'e ulaştığında sürücüleri kademeli olarak şu yaptırımlar bekliyor:

1. KEZ 100 PUAN: Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulur. Sürücü, trafik kuralları eğitimine tabi tutulur.

2. KEZ 100 PUAN: Aynı yıl içinde hak tekrar doldurulursa ehliyete 4 ay süreyle el konulur. Sürücü, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edilir.

3. KEZ 100 PUAN: 1 yıl içinde üçüncü kez 100 puana ulaşılması durumunda ise tolerans bitiyor ve sürücü belgesi süresiz olarak iptal ediliyor.

SÜRESİZ İPTAL OLANLAR NE YAPMALI?

Ehliyeti süresiz iptal edilen bir kişinin yeniden direksiyon başına geçebilmesi için eski belgesini geri alması mümkün olmuyor.

Bu durumdaki kişilerin, yasal olarak sıfırdan başlaması gerekiyor. Sürücüler; psikoteknik testlerden başarıyla geçtikten sonra sıfırdan bir sürücü kursuna kayıt olmak, teorik dersleri almak, yazılı sınavı ve ardından direksiyon sınavını yeniden başarıyla tamamlamak zorunda kalıyor. Yani tüm süreç en baştan başlıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: E-DEVLET'TEN MUTLAKA KONTROL EDİN

Trafik uzmanları, sürücülerin farkında olmadan ceza puanı sınırına yaklaşabildiğini belirtiyor. Büyük mağduriyetler yaşamamak adına tüm sürücülerin düzenli aralıklarla e-Devlet Kapısı platformuna giriş yaparak "Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama" hizmeti üzerinden mevcut puan durumlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.