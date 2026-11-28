Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) otomotiv yan sanayisine yönelik üretim yapan Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aralık 2024’te başlayan konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 24 Kasım 2026 tarihinde alınan karar, 27 Kasım’da ilan edilerek yürürlüğe girdi.

MAHKEME KONKORDATO VE MÜHLET TALEPLERİNİ REDDETTİ

Mahkeme, 2026/1043 esas numaralı dosya kapsamında yürüttüğü yargılamada, şirketin konkordato ve kesin mühletin uzatılması yönündeki başvurularını kabul etmedi.

İcra ve İflas Kanunu’nun 292’nci maddesi uyarınca şirketin iflasının açılmasına hükmedildi. Kararla birlikte daha önce tanınan kesin mühlet kaldırılırken, süreç boyunca uygulanan koruma tedbirleri sonlandırıldı ve konkordato komiser heyetinin görevine son verildi.

TASFİYE İŞLEMLERİ BASİT USULLE YÜRÜTÜLECEK

Karar doğrultusunda iflas durumu Çerkezköy İflas Müdürlüğüne bildirildi. Şirketin tasfiye işlemlerinin, İcra ve İflas Kanunu’nun 308’inci maddesi kapsamında basit tasfiye usulüne göre gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İKİ YILLIK KONKORDATO GEÇMİŞİ

Kare Metal Form’un mali darboğaz nedeniyle başlattığı hukuki süreç Aralık 2024’te başlamış, mahkeme 20 Aralık 2024’te şirket için üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mayıs 2026’da da bir iflas kararıyla karşılaşan şirket hakkındaki 24 Kasım tarihli son hükümle birlikte tasfiye süreci resmiyet kazandı.

YILLIK 300 BİN ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) verilerine göre Kare Metal Form, Carre markası altında yıllık 300 bin adet alüminyum alaşımlı jant üretme kapasitesine sahipti.

Şirket bünyesinde jant tasarımı ve üretiminin yanı sıra kalıp imalatı, alüminyum döküm, talaşlı imalat, yüzey kaplama ve boyama işlemleri yapılıyor; tesis içerisinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) onaylı bir ürün test laboratuvarı yer alıyordu.