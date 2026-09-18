Kuzey Kutbu’ndan 2.400 kilometre uzaklıkta, Arktik Dairesi sınırları içinde yer alan Norilsk, dünyanın en izole büyük yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sırp yayın kuruluşunun aktardığı bilgilere göre, karayolu bağlantısı bulunmayan ve yılın 45 günü güneş almayan şehre yabancı ülke vatandaşlarının girişi Rus yetkililerin özel iznine tabi tutuluyor.

EKONOMİ MADENCİLİK ÜZERİNDEN DEVAM EDİYOR

Sibirya’nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan ve yaklaşık 176 bin nüfusa sahip olan Norilsk; nikel, bakır ve paladyum zenginliğiyle biliniyor. Temelleri 1935 yılında Sovyet yönetimi tarafından kurulan madencilik ve metalürji tesisiyle atılan şehir, geçmişte Gulag sistemine bağlı Norillag çalışma kamplarına ev sahipliği yaptı. Kamplar 1950’li yıllarda kapatılsa da sanayi üretimi bölgenin ana gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

YAKIT SIZINTISI YÜZÜNDEN TOPRAK VE SU KİRLENDİ

Bölgedeki sanayi faaliyetleri ekonomik girdi sağlarken kükürt diyoksit ve toksik emisyonlar nedeniyle çevresel sorunlara yol açıyor. Tesislerin çevresindeki bitki örtüsünün zarar gördüğü şehirde, 2020 yılında bir termik santralin depolama tankından 20 bin tondan fazla dizel yakıt sızdı. Sızıntı sonucunda bölgedeki toprak ve su kaynakları kirlendi.

45 GÜN GÜNEŞ DOĞMUYOR

Sert iklim koşullarının etkili olduğu Norilsk’te kış mevsimi uzun sürerken kar örtüsü yılın büyük bölümünde varlığını koruyor. Yaklaşık 45 gün süren kutup gecelerinde güneş doğmazken, yaz aylarında ise birkaç hafta boyunca gece yarısı güneşi olayı yaşanıyor.

Rusya’nın diğer bölgelerine karayolu bağlantısı olmayan şehre ulaşım yalnızca havayoluyla veya Yenisey Nehri üzerindeki Dudinka Limanı üzerinden deniz/nehir yoluyla sağlanıyor. Yabancılar için özel giriş rejiminin uygulandığı Norilsk’te yerleşik nüfus yaşamını sürdürmeye devam ediyor.