2008 mali krizi ve pandemi dönemlerinde işsiz kalan Shawn, her iki dönemde de aylar içinde sektöre dönebilmişti. Ancak geçen yıl nisan ayında işten çıkarıldığında bunun farklı olduğunu hemen anladı. Çünkü bu kez karşısında küresel ölçekte hızla yayılan bir dönüşüm vardı: Yapay zekâ.

Bilgisayar bilimi diplomasına ve 20 yıllık deneyime rağmen gönderdiği 800 iş başvurusundan sadece 10 tanesi görüşmeye dönüştü. Üstelik bu görüşmelerin bazıları bir insanla değil, bir yapay zekâ aracılığıyla yapıldı. Deneyimli mühendis, “Kendimi görünmez hissediyorum. Zincirde bir insan bile devreye girmeden elenmiş gibiyim” diyor.

Shawn K’nin son çalıştığı yer metaverse odaklı bir teknoloji şirketiydi. Ancak bu alan, ChatGPT gibi araçların yükselişiyle geri planda kaldı. İşini kaybettikten sonra New York’un merkezinde bir karavan yaşamına geçen K, geçimini DoorDash siparişleri götürerek ve evindeki eski eşyaları eBay üzerinden satarak sağlamaya çalışıyor.

Yeni iş aramaktan arta kalan zamanlarda ise yapay zeka ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Eğitim sertifikaları ya da tır şoförlüğü gibi alternatifleri de düşünmüş, ancak bunları karşılayacak mali gücü kalmamış.

Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı uyarı ise Shawn’ın yaşadığı durumun bir örnek olmaktan öteye geçeceğini gösteriyor. Amodei’ye göre bu yıl eylül ayında AI, kodların yüzde 90’ını yazıyor olacak. 12 ay içinde ise tüm yazılım görevlerini AI’nın üstleneceği öngörülüyor.

Sadece 2024 yılında 150 binden fazla teknoloji çalışanı işini kaybetti. 2025’in ilk çeyreğinde bu sayı şimdiden 50 bini geçmiş durumda. Shawn K, “Büyük Yerinden Edilme çoktan başladı” diyerek bu sürecin görmezden gelinemeyecek kadar yaklaştığını söylüyor.

Yine de karamsar değil. Hâlâ kendisini bir “AI maksimalisti” olarak tanımlıyor ve “Eğer AI gerçekten benden daha iyi yapabiliyorsa, bunu kabullenirim,” diyor. Asıl sorunun şirketlerin bu teknolojiyi verimli kullanmak yerine sadece maliyetleri kısmak için kullanmaları olduğunu belirtiyor. “10 kişilik ekibi teke düşürmek yerine, aynı kadroyla 1000 kat daha fazla iş yapılabilirdi,” diye ekliyor.