Toplumda yıllardır kulaktan kulağa yayılan "İnsanlar uykularında farkında olmadan yılda ortalama 8 örümcek yutar" iddiasına uzmanlardan net yanıt geldi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan ve araknofobisi (örümcek korkusu) olan kişileri tedirgin eden bu yaygın inanışın, bilimsel hiçbir dayanağı bulunmadığı belirtildi.

İngiltere'de yayınlanan This Morning programına katılan Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu öğretim üyesi Prof. James Logan, söz konusu iddianın bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu söyledi. Logan'a göre, insanların uyku sırasında örümcek yutması hem örümcek davranışları hem de biyolojik gerçekler açısından son derece düşük bir ihtimal.

Örümcekler insanlardan uzak duruyor

Prof. Logan, örümceklerin insanları doğal ortamlarında büyük ve tehlikeli canlılar olarak algıladığını belirterek, açık bir ağza doğru ilerlemelerinin ekolojik açıdan mantıklı olmadığını ifade etti.

Uyku sırasında insanların oluşturduğu nefes akımı, horlama sesi ve vücut titreşimlerinin örümcekler için caydırıcı olduğunu vurgulayan Logan, "Özellikle horlayan ya da derin nefes alan kişilerin oluşturduğu hava akımı ve titreşimler örümcekleri uzaklaştırır. İnsan ağzı onlar için güvenli bir alan değil, aksine tehlikeli ve hareketli bir ortamdır. Bu nedenle sizden uzak durmayı tercih ederler." dedi.

"İnsan derisini delemiyorlar"

Uzmanlar, evlerde görülen örümceklerle ilgili bir başka yaygın yanlış inanışın da insanların kolayca ısırılabileceği düşüncesi olduğuna dikkat çekiyor.

Prof. Logan, Birleşik Krallık ve Avrupa'da yaşayan ev örümceklerinin büyük bölümünün insan derisini delebilecek kadar güçlü çene yapısına sahip olmadığını belirtti. Teorik olarak birçok örümceğin kendini savunmak amacıyla ısırma davranışı gösterebileceğini ancak bunun pratikte oldukça nadir yaşandığını ifade eden Logan, şu değerlendirmede bulundu:

"Evlerde karşılaşılan türlerin büyük çoğunluğu insan derisini delebilecek çene gücüne sahip değildir. Ayrıca insanlar onların avı değildir. Bu nedenle durduk yere insana saldırmaları beklenmez. Ancak sıkıştırıldıklarında veya ezilme tehlikesi hissettiklerinde savunma refleksi olarak ısırmaya çalışabilirler."

Uzmanlara göre, yıllardır gerçekmiş gibi anlatılan "uyurken yılda sekiz örümcek yutuyoruz" iddiasını destekleyen herhangi bir bilimsel araştırma bulunmuyor. Aksine örümceklerin davranış biçimi, bu senaryonun gerçekleşme olasılığının son derece düşük olduğunu ortaya koyuyor.