Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde pazarlıkları kızıştıran Londra yönetimi, daha önce 50 bin olarak belirlenen yıllık kontenjanı 80 bine çıkardı. Ancak Brüksel tarafının bu rakamı 100 bine çekmek istemesi ve İngiliz hükümetinin bu tavizleri, ülkede "Brexit’e yeni bir ihanet" olarak yorumlandı.

Hazırlanan plana göre, şartları taşıyan genç AB vatandaşları İngiltere'de üç yıla kadar yaşama, çalışma ve eğitim görme hakkı elde edecek. Hükümet bu adımla gıda ihracatındaki sınır engellerini kaldırmayı ve emisyon ticaretinde anlaşma sağlamayı hedeflerken, muhalefet sert tepki gösterdi.

Muhafazakâr Parti cephesinden yapılan açıklamalarda, İngiliz gençlerinin iş ve ev bulmakta zorlandığı bir dönemde hükümetin kendi halkı yerine AB’nin çıkarlarını gözettiği vurgulanarak duruma tepki gösterildi.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE DE KRİZ YAŞANIYOR

Gerilimi artıran bir diğer başlık ise eğitim sektöründe yaşanıyor. AB müzakerecilerinin, Avrupalı öğrenciler için İngiltere’deki üniversite harçlarında indirim talep etmesi, halihazırda mali krizle boğuşan İngiliz üniversitelerini milyonlarca sterlinlik yeni bir zararla karşı karşıya getirme riski taşıyor.

Manş Denizi üzerinden gerçekleşen kaçak göçmen geçişleri sürerken gelen bu kararlar, ülkede sınır güvenliği ve gelecekte AB'ye yeniden katılma tartışmalarını alevlendirdi.