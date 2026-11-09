Yapılan son klinik incelemeler, saunanın doğrudan ömrü uzatmadığını, aksine 80 derecelik sıcaklığa sadece halihazırda çok sağlıklı kalbe sahip olanların dayanabildiğini ortaya koydu. Tıp dünyasında "ters nedensellik" olarak adlandırılan bu bulgu, saunanın bir tedavi yöntemi değil, sadece fiziksel mükemmelliğin bir göstergesi olduğunu belgeliyor.

20 YILLIK BÜYÜK YANILGI ORTAYA ÇIKTI

Finlandiya'da 2 bin 315 erkek üzerinde yapılan ve kalp krizi riskini yüzde 63 azalttığını öne süren ünlü araştırmanın istatistiksel hatası tespit edildi. 80 derece sıcaklığın kardiyovasküler sistem üzerinde ağır bir yük oluşturduğu ve kalp yetmezliği veya sağlık sorunu yaşayanların rahatsız hissederek bu seanslara zaten devam edemediği belirlendi.

HASTALAR ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER NE GÖSTERDİ?

Montreal Kalp Enstitüsü tarafından koroner kalp hastaları üzerinde yürütülen klinik çalışmada, iki ay boyunca haftada dört gün 79 derecelik saunaya giren hastalarda hiçbir damar veya tansiyon iyileşmesi görülmedi. Bu sonuçlar, sistemden hasta olanların elenmesiyle oluşan istatistiklerin saunanın tedavi edici gücüne kanıt olarak kullanılamayacağını gösterdi.

Yüksek sıcaklık, derideki damarların genişlemesini sağlayarak hafif tempolu bir egzersizle aynı fizyolojik tepkiyi yaratıyor. Vücudu soğutmak için kan pompalamayı hızlandıran yarım saatlik tek bir seans, bağışıklık sistemi hücrelerini sadece akut evrede ve kısa süreliğine harekete geçiriyor.

SPERM SAYISINI VE HAREKETLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalar, üç ay boyunca haftada iki kez düzenli sauna kullanımının sağlıklı bireylerde sperm sayısını ve hareketliliğini belirgin şekilde azalttığını kaydetti. Vücut üzerinde hasar bırakan bu olumsuz termal etkinin, uygulamaya aylar boyunca ara verilmesinin ardından ancak normale dönebildiği raporlandı.