Geçtiğimiz yıl kilosu 450 bin liradan alıcı bulan safranın fiyatı 900 bin liraya kadar fırladı.



Yetiştirmesi oldukça zahmetli olan servet değerindeki baharat, son zamanlarda sık sık taklitleri ile anılmakta. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılan safranın ekonomik değerini fark eden dolandırıcılar, safran ile aynı renge boyadıkları at kılı ve mısır koçanlarını 'safran' adı altında satışa sunmakta.

Bu durum gerçek üreticinin mağduriyet yaşamasına neden olurken, çiftçilerin en büyük sorunlarından biri de tarla hırsızları ile mücadele olmakta.



JANDARMA GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYOR



Yıllardır fındık ve ceviz gibi ürünlere odaklanan tarla hırsızları, şimdilerde artan fiyatı nedeniyle safranı gözüne kestirmiş durumda. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ekipleri, yılda yalnızca bir kez hasat edilen ve hasadına ağustos ayının sonunda başlayan ürünü korumak için özel olarak çaba gösteriyor.



Jandarma ekiplerine yaz aylarında başlayacak tarla nöbetleri için özel eğitimler verilirken, çiftçinin mahsulünü korumak için teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor.

Maddi değeri yüksek olan safranın bulunduğu tarlaların etrafı gece görüşlü dürbünler ile gözlenirken, saat fark etmeksizin tarlaların etrafında devriye gezen Jandarmalara, drone kameralarla yardımcı olunuyor.



Şu anda sezon dışında olan ve kilosu 900 bin liradan alıcı bulan safranın gelecek yıl itibarıyla 1 milyon lira sınırını aşacağı düşünülmekte.