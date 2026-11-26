Antik çağlardan bu yana fitoterapide tıbbi bitki olarak kullanılan alıcın hasat dönemleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tüketim koşulları uzmanlar tarafından açıklandı.

Alıçtan yılda iki kez hasat ediliyor. İlkbaharda bitkinin çiçek salkımları hasat edilirken, eylül sonu ile ekim başında parlak kırmızı renge bürünen ancak henüz sert olan meyveleri toplanıyor. Fitoterapide muhafaza edilebilmesi için bu meyvelerin 30–50 °C sıcaklıkta kurutulması gerekiyor.

Uzmanlar, tek ve iki çekirdekli alıç meyvelerinin aynı tıbbi değere sahip olduğunu, buna karşın Kuzey Amerika kökenli olan ve parklara dikilen kırmızı çiçekli alıcın tıbbi kullanıma uygun olmadığını bildirdi.

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIRKEN KALBE İYİ GELİYOR

Hem çiçek salkımlarının hem de meyvelerinin belgelenmiş iyileştirici etkilere sahip olduğu belirtilen alıç, kalp kasılma gücünü artırarak daha fazla kan pompalanmasını sağlıyor. Koroner damarları genişleterek kan dolaşımını iyileştiren bitki, kalp kası üzerinde antiaritmik ve koruyucu etki gösteriyor. Ayrıca kan damarlarını güçlendiren alıç özleri; kan basıncını, kandaki lipid ve kolesterol seviyelerini düşürüyor.

Meyvelerin kalp üzerindeki etkisi çiçekleriyle aynı düzeyde seyrederken, spazm çözücü ve sakinleştirici özelliklerinin çiçeklere kıyasla yarı yarıya daha düşük olduğu kaydedildi.

KULLANIM ALANLARI VE İÇERİĞİ

Alıçtan elde edilen preparatlar; göğüs ağrısı, kalp ritim bozukluğu, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, damar sertliği, dolaşım bozuklukları, hiperlipidemi, diyabet ve obezite gibi durumlarda kullanılıyor. Şifalı bitkiler üzerine çalışan biyolog Henryk Rozanski, alıç ürünlerinin sindirimi iyileştirdiğini ve spazm çözücü etki gösterdiğini ifade etti.

Provitamin A, C, P ve B grubu vitaminleri içeren bitkinin yapısındaki flavonoidler ve fenoller, iltihaplanma süreçlerini baskılayarak alerji semptomlarını hafifletiyor.

MUTFAKTA NASIL KULLANILIYOR?

Uzmanların tarifine göre alıç meyvesi çayı hazırlamak için bir yemek kaşığı ezilmiş meyvenin üzerine 1 su bardağı su eklenerek kaynatılıyor. Kısık ateşte 3–5 dakika kaynatılan karışım, kapağı kapalı şekilde 30 dakika demlendikten sonra günde 1–2 kez 1 su bardağı tüketiliyor.

Çiğ haldeyken unlu, hafif tatlımsı ve ekşimsi tadıyla lezzetsiz olarak tanımlanan alıç meyveleri; reçel, marmelat, et yemekleri için konfitür ve sos yapımında değerlendiriliyor.

KİMLER KULLANMAMALI?

Uzmanlar, alıç preparatlarının herkes için uygun olmadığı uyarısında bulundu. Düşük tansiyon (hipotansiyon) sorunu yaşayan kişilerin bu ürünleri kullanmaması gerektiği vurgulanırken, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların da alıç preparatlarını tüketmesi önerilmiyor.