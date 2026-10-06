Eski çağlardan bu yana fitoterapide sıkça başvurulan alıç bitkisi, kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Yılda iki defa hasat edilen bitkinin ilkbaharda çiçekleri, eylül sonu ile ekim başı arasındaki dönemde ise henüz sertleşmiş parlak kırmızı meyveleri toplanıyor.

Tek ve iki çanak yapraklı alıç türleri aynı tıbbi değere sahipken, Kuzey Amerika menşeli ve parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilen kırmızı çiçekli alıç türü tedavi amaçlı kullanıma uygunluk taşımıyor.

Fitoterapide kullanılacak meyvelerin besin değerini koruyabilmesi için toplandıktan sonra 30 ila 50 derece arasındaki sıcaklıkta kurutulması gerektiği belirtildi.



KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR

Hem çiçek kurullarının hem de meyvelerinin tedavi edici niteliği bilimsel verilerle desteklenen alıç, kalp kasının kasılma gücünü artırarak kan pompalanmasını kolaylaştırıyor. Koroner damarları genişleterek kan dolaşımını düzenleyen bitki; antiaritmik, kalp kasını koruyucu ve damar sertliğini önleyici özellikler sergiliyor.

Bunun yanı sıra alıç özlerinin kan damarlarını güçlendirdiği, yüksek tansiyonu dengelediği, kandaki kolesterol ve lipit seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu kaydediliyor. Meyveler de çiçekler gibi kalp fonksiyonlarını desteklese de spazm çözücü ve sakinleştirici etkilerinin çiçeklere kıyasla daha düşük olduğu ifade ediliyor.

HANGİ DURUMLARDA TERCİH EDİLİYOR?

Alıç kaynaklı preparatların kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:

- Göğüs ağrısı ve kalp ritim bozuklukları

- Koroner kalp rahatsızlıkları ve hiper tansiyon

- Damar sertliği, beyin ve çevre kan dolaşımı bozuklukları

- Hiperlipidemi, diyabet, damar hassasiyeti ve obezite

Biyolog Henryk Rozanski'nin çalışmalarına göre alıç; A provitamini ile C, P ve B grubu vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahip. İçerdiği flavonoidler ve fenoller sayesinde iltihabi süreçleri baskılayan bitki, sindirimi kolaylaştırarak alerji belirtilerini hafifletiyor.

TÜKETİMİ HAKKINDA UYARI YAPILDI

Taze tüketimde unsu, hafif tatlı ve ekşimsi tadı nedeniyle pek tercih edilmeyen alıç meyveleri; reçel, marmelat, sos ve et yemekleri yanında konfitür olarak geniş bir mutfak kullanımına sahip. Tıbbi amaçlı tüketimde ise 1 yemek kaşığı ezilmiş meyvenin 1 su bardağı suda 3–5 dakika kaynatılıp 30 dakika demlenmesi ve günde 1–2 bardak içilmesi öneriliyor.

Öte yandan uzmanlar, alıcın herkes için uygun olmadığına dikkat çekiyor. Kan basıncını düşürücü etkisinden dolayı düşük tansiyon hastalarının, hamilelerin ve emziren kadınların alıç ürünlerini kullanması tavsiye edilmiyor.