Japonya’nın Hokkaido Adası’nda, yalnızca küçük bir bölgede yetiştirilen Densuke karpuzu, dünyanın en nadir ve en pahalı meyvelerinden biri olarak biliniyor. Parlak siyah kabuğu ve özel üretim süreciyle dikkat çeken bu karpuz, adeta lüks bir ürün olarak değerlendiriliyor.

SADECE TŌMA KASABASINDA YETİŞİYOR

Densuke karpuzu, Hokkaido’nun Tōma kasabasına özgü üretim koşullarında yetiştiriliyor. Dünyada başka hiçbir bölgede üretilmiyor. Bölgenin sert iklimi ve kendine has toprak yapısı, meyvenin benzersiz özelliklerini doğrudan şekillendiriyor.

SINIRLI ÜRETİM VE YÜKSEK DEĞER

Her yıl yaklaşık 10.000 adet üretilen Densuke karpuzları, sınırlı arz nedeniyle oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Ortalama satış fiyatı 100 ila 200 dolar arasında değişirken, 2008 yılında yapılan bir açık artırmada tek bir karpuzun 6.100 dolara alıcı bulduğu biliniyor.

SIKI KALİTE STANDARTLARI UYGULANIYOR

Üretim süreci oldukça sıkı kurallara bağlı şekilde yürütülüyor. Çiftçiler, JA Yubari Kyoei Tarım Kooperatifi standartlarına uygun üretim yapmak zorunda. Her karpuz; şekil, renk, şeker oranı ve ağırlık gibi kriterlere göre tek tek kontrol ediliyor. Minimum kabul edilen ağırlık 8 kilogram olarak belirlenmiş durumda. Bu sınırın altında kalan ürünler “Densuke” etiketiyle satışa sunulmuyor.

HASADI 1,5 AY SÜRÜYOR

Hasat dönemi genellikle temmuz başında başlayıp ağustos ortasına kadar sürüyor. Toplanan karpuzlar piyasaya çıkmadan önce elle temizleniyor ve özenle cilalanıyor. Ardından özel kutular içinde satışa hazırlanıyor.

“KARA ELMAS” LAKABININ NEDENİ

Densuke karpuzunun en dikkat çekici özelliği dış görünüşü. Kabuk kısmı çizgisiz, mat değil; aksine parlak siyah bir yüzeye sahip. Bu sıra dışı görünüm nedeniyle “kara elmas” olarak anılıyor.