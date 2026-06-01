

Gaziantep'in Araban Ovası'nda, ilkbahardan yaz mevsimine geçişin yaşandığı günlerde çiftçiler firik üretimi için yoğun mesai harcıyor. Henüz yeşil halde bulunan buğday başakları tarlalarda biçiliyor ve küçük demetler halinde bir araya getiriliyor. Toplanan başaklar, yaklaşık bir gün boyunca kurutulduktan sonra tarlada kontrollü şekilde ateşte kavruluyor. Bu aşama, firiğe kendine özgü aromasını ve lezzetini kazandıran en önemli süreçlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kavurma işleminin tamamlanmasının ardından başaklar biçerdöver yardımıyla toplanıyor. Daha sonra temizlenen ürünler paketleme ve işleme aşamaları için işletmelere sevk ediliyor.

YILDA SADECE KISA BİR DÖNEMDE ÜRETİLİYOR

Araban'ın önemli yöresel ürünlerinden biri olan firik, yıl içerisinde yalnızca yaklaşık bir haftalık zaman diliminde üretilebiliyor. Özellikle firik pilavı, Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alırken, coğrafi işaret tesciline sahip ürünler arasında da bulunuyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜN TANITIMI ÖNEM TAŞIYOR

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı değerlendirmede firiğin besleyici özellikleri ve kendine has lezzetiyle dikkat çektiğini belirtti.

Coğrafi işaret tescili sayesinde ürünün Türkiye genelinde tanınırlığının arttığını ifade eden Altun, üretimin yaygınlaştırılması ve daha fazla sofrada yer alması gerektiğini vurguladı.

Altun, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Ürün yeşilken hasat edildiği için firikte bu miktar 300 kilograma düşüyor. Firik, yeşil başaktan yapılmadığında aynı tadı vermiyor. İşçiler başakları topladıktan sonra buğday saplarını yakıyor. Saplar yandıktan sonra geriye yalnızca başaklar kalıyor. Kurutulan başaklar biçerdöverde işleniyor, ardından tane haline getirilerek işletmelere gönderiliyor."