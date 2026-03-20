

Dünyanın birçok noktasında yeni yıl coşkusu havai fişekler ve sokak kutlamalarıyla karşılanırken, Endonezya’nın turistik Bali adasında bambaşka bir atmosfer hakim oluyor. “Nyepi” olarak bilinen Balili yeni yılı, sessizlik, karanlık ve içe dönüşle başlıyor. Ada, 24 saat boyunca adeta durma noktasına geliyor.

ADA 24 SAATLİĞİNE KAPANIYOR

Sabah saat 06.00’da başlayan Nyepi süresince Bali’de hayat tamamen yavaşlıyor. Yollar boşalıyor, işletmeler kapanıyor ve ulaşım durduruluyor. Havalimanı, limanlar ve feribot hatları hizmet vermiyor; sokaklarda yalnızca acil servis ekipleri görev yapabiliyor.

Işık kullanımı minimum seviyeye indirilirken gürültü yapılmıyor ve halk gün boyunca evlerinde kalıyor. Bu yıl Nyepi, 19 Mart saat 06.00’dan 20 Mart saat 06.00’ya kadar devam ediyor.

DÖRT TEMEL KURAL UYGULANIYOR

Nyepi, Bali’deki Hindu geleneğinin en önemli ritüellerinden biri olarak kabul ediliyor. Gün boyunca “Catur Brata Penyepian” adı verilen dört temel kurala uyuluyor: evden çıkmamak, ateş ve ışık yakmamak, çalışmamak ve eğlence faaliyetlerinden uzak durmak.

Bu kurallar yalnızca fiziksel bir sessizlik sağlamayı değil, aynı zamanda ruhsal bir arınmayı da amaçlıyor. İnanca göre adanın tamamen sessiz ve boş görünmesi, kötü ruhlara dünyanın terk edildiği mesajını vererek onların uzaklaşmasını sağlıyor.

ULAŞIM VE İLETİŞİM DURUYOR

Nyepi günü ulaşım büyük ölçüde askıya alınıyor. Taksiler ve araç paylaşım uygulamaları çalışmıyor, sokaklar boş kalıyor. Ayrıca adanın ana havalimanı da tamamen kapatılıyor. Yetkililer, ziyaretçilere seyahat planlarını bu tarihe denk getirmemeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

İnternet ve telekomünikasyon hizmetlerinde de zaman zaman kısıtlamalar yaşanabiliyor. Bu nedenle ziyaretçilere, olası iletişim kesintilerine karşı önceden hazırlıklı olmaları ve yakınlarını bilgilendirmeleri öneriliyor. Bazı oteller ise yabancı turistler için sınırlı internet hizmeti sunabiliyor.

SESSİZLİK ÖNCESİ RENKLİ RİTÜELLER

Nyepi öncesindeki günler ise oldukça hareketli geçiyor. Melasti töreninde tapınaklardaki kutsal objeler denize götürülerek arındırılıyor. Nyepi’den bir gün önce düzenlenen Pengerupukan töreninde ise “Ogoh-Ogoh” adı verilen dev canavar figürleri sokaklarda dolaştırılıyor.

Müzik ve dans eşliğinde gerçekleştirilen bu geçit törenleri, kötü ruhların adadan uzaklaştırılmasını simgeliyor.

GELENEKLER MODERN HAYATLA DEĞİŞİYOR

Zamanla Nyepi’nin bazı uygulamaları modern yaşamın etkisiyle dönüşmeye başladı. Geleneksel olarak tamamen sessiz ve oruçla geçirilen gün, günümüzde bazı aileler için evde sakin vakit geçirilen bir güne dönüşebiliyor.

Turizm sektörü de bu değişime uyum sağlıyor. Bazı oteller özel “Nyepi paketleri” sunarken, ziyaretçiler bu günü meditasyon, dinlenme ve içsel değerlendirme için fırsat olarak görüyor.

GÖKYÜZÜ EŞSİZ BİR GÖRÜNÜM SUNUYOR

Nyepi gecesi Bali’de ışıkların büyük ölçüde kapatılması, doğa tutkunları için benzersiz bir manzara ortaya çıkarıyor. Işık kirliliğinin neredeyse tamamen ortadan kalkması sayesinde Samanyolu ve yıldızlar çıplak gözle son derece net şekilde görülebiliyor.

Birçok ziyaretçi için Nyepi, Bali’de deneyimlenebilecek en sıra dışı ve unutulmaz anlardan biri olarak öne çıkıyor.