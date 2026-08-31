İngiliz tatil hava yolu şirketi Jet2 ile İspanya’nın gözde turizm merkezi Lanzarote Adası’na gitmek için havalanan yolcular, uçuşun hemen başında korku dolu anlar yaşadı.

İngiltere’nin Leeds Bradford Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti.

Uçağın kaptan pilotu, yaşanan bu tehlikeli gelişme üzerine rotayı değiştirdi. Havada yaklaşık 50 dakika boyunca tur atarak Manchester Havalimanı’na yönelen uçak, sorunsuz bir acil iniş gerçekleştirdi.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri alarmda bekledi

Pistten teker kestikten kısa süre sonra yıldırım çarpmasına maruz kalan uçak, Kanarya Adaları’na doğru olan rotasını iptal etti. Havada yakıt tüketmek ve iniş ağırlığını dengelemek amacıyla Liverpool semalarında daireler çizen uçağın acil iniş yapacağı kuleye bildirildi. Manchester Havalimanı’na teker koyduğu esnada, pist kenarında çok sayıda acil durum ve kurtarma aracı önlem amaçlı hazır bekletildi.

Yolcular başka bir uçakla gönderildi

Şans eseri olayda hiçbir yolcu veya mürettebat yaralanmadı. Yıldırım isabet eden uçak, detaylı teknik incelemeler için yaklaşık 26 saat boyunca Manchester’da hangara çekildi. Tatilleri kabusa dönen yolcular ise tahsis edilen Airbus A321-200 tipi yedek bir uçakla, yaklaşık 3,5 saatlik bir gecikmenin ardından tatil merkezleri Lanzarote'ye ulaştırıldı.

Uçaklara yıldırım çarpınca ne oluyor?

Uzmanlar, modern yolcu uçaklarının yıldırım isabetlerine karşı dayanıklı tasarlandığını belirtiyor. Yıldırımın taşıdığı yüksek elektrik akımı, "Faraday Kafesi" prensibi sayesinde uçağın dış gövdesinden akarak kanat uçlarındaki deşarj noktalarından havaya geri salınıyor.

Yolcular bu durumu genellikle sadece büyük bir ışık patlaması veya şiddetli bir gürültü olarak hissediyor. Ancak elektronik sistemlerin zarar görme riski nedeniyle pilotlar her zaman en güvenli senaryoyu seçerek en yakın meydana acil iniş gerçekleştirmeyi tercih ediyor.