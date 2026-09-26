Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin borçlarını azaltmayı ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmayı hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın bizzat denetlediği sistemde, kulübün mali yapısına katkı sağlamayan tüm gereksiz harcamalar engelleniyor. Stat, ticari ürünler, yeni sponsorluklar ve yayın gelirlerinin artırılması için yoğun bir mesai harcanıyor. Kulübün tüm iş süreçleri, bütçe yönetim sistemleri, iç kontrol ve denetim mekanizmaları modern standartlara göre yeniden düzenleniyor.