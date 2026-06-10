Türkiye’nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi’nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç’un, İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı ‘Kürt kadın fıkrası’ tepkilere neden olmuştu. Toplumda infial yaratan ‘fıkra’ sonrası Rahmi Koç özür açıklaması yayınlamıştı.



'FIKRAYI ANLAMADIM YOKSA ASLA GÖZ YUMMAM'



Söz konusu ‘fıkra’ anlatılırken orada bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım ise ‘fıkraya’ gülmüştü. Haberler’den Olgun Kızıltepe’nin aktardığına göre, olayın ardından sessizliğini bozan Yıldırım şunları söyledi:





“Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam.”



Doğu ve Güneydoğu’daki 16 baro, “Kürt kadın” fıkrası tepki çeken Rahmi Koç ve söz konusu sözlere “gülen” Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



