İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükler de su yüzüne çıkıyor. 2019’daki yerel seçimlerde; AKP’nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım için milyonlarca TL’lik yemek organizasyonu yapıldığı ortaya çıktı. İBB müfettişlerinin hazırladığı yolsuzluk dosyasında 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım için İBB’nin iştirak şirketlerinden bir haftada 35 bin kişiye, 3 milyon 587 bin 500 TL’lik (Yaklaşık 690 bin dolar. Bugünün kuruyla 26 milyon TL) harcama yapıldığı saptandı.

İmamoğlu döneminde İBB’nin yaptığı teftişlere ilişkin raporlara, İçişleri Bakanlığı’nca el konmuştu. Raporda, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Galata Kulesi, Hıdiv Kasrı, Miniatürk, Çadır Köşk, Malta Köşkü, Beyaz Köşk, Küçük Çamlıca, Gülhane, Paşa Limanı, Sarı Köşk gibi mekanlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, kokteyl adı altında organizasyonlar yapıldığı belirtildi.

KAMU KAYNAKLARI

Etkinliklerin açıklama bölümünde, ‘Vefa buluşma yemeği, Miting, Binali Beyin korumaları” gibi ifadeler yer aldı. Raporda, “Elde olunan ilk bilgi ve belgeler ışığında, kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği kanısı oluşmuştur” denildi.