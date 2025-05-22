

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlenmişti. Oyuncu çift, 21 Mayıs 2024'te de Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün 1 yaşına basan kızının doğum günü partisinde çekilen kareleri Instagram hesabından yayınladı.

"ŞİMDİ ÖDÜM KOPUYOR"

Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösteren Atiksoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cennet, evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum."

"Dilerim yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana. Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim... Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına."

"Seninle ilgili çok fazla hayalim var ama ilki babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum... Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom... Benim kızım olduğun için çok şanslıyım. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm..."

"SADECE BEŞİKTAŞLI OLMASINI İSTİYORUM"

Berk Oktay geçen günlerde muhabirlere yaptığı açıklamada "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum" demişti.