Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior, yeni haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Yıldız futbolcu, Brezilya'nın FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından geçirdiği çene düzeltme ameliyatı oldu. Real Madrid'in yıldızı turnuva sonrası masaya yattı ve estetik operasyon geçirdi.

YENİ GÖRÜNÜMÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ameliyatın ardından yeni görünümüyle ilk kez kameralara yansıyan Brezilyalı yıldız, bambaşka bir insana dönüştü. Oyuncunun hayranları, Vinicius'u tanımakta güçlük çekti. Ameliyat sonrası çene yapısı değişen yıldız futbolcunun yeni hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CNN Brasil ve O Dia'nın haberine göre işlemi gerçekleştiren Brezilyalı dermatolog Dr. Alessandro Alarcao, yıldız isme teşekkür etti. Estetik operasyon haberlerinin ve yeni fotoğrafların gündeme düşmesinin ardından Vinícius Júnior ve menajerinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Vinicius Jr.'ın kız arkadaşı Virginia Fonseca'nın da pazartesi günü Instagram'da paylaştığı poz dikkat çekti. Hayranları Vinicius Jr'ın yeni halini kabullenmekte zorlandı.