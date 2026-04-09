UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi PSG, evinde İngiliz devi Liverpool’u 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Maçın ardından İngiliz ekibinin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’ın kadın muhabirle tokalaşması da sosyal medyada gündem oldu.

Salah, maçın ardından saha kenarında Steven Gerrard ile program yapan Laura Woods'un elini sıktı. Müslüman kimliği nedeniyle genellikle bu tür temaslardan kaçındığı bilinen Salah’ın bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapılırken, bir kesim durumu doğal karşılarken, bir diğer kesim ise Salah’ın daha önceki kadın personeller ile tokalaşmadığını hatırlatarak önceki tutumlarını dile getirdi.