Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından CONMEBOL Sudamericana Finali, Arjantin devi Boca Juniors ile Brezilya'nın güçlü ekibi Atletico Mineiro'yu karşı karşıya getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan dev finalde rakibine üstünlük kuran Boca Juniors, Santiago Ascacibar ve Miguel Merentier'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

CANLI YAYINDA YERE YIĞILDI

Final düdüğünün ardından Boca Juniors cephesinde büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşanırken, saha kenarından gelen görüntüler izleyenleri korkuttu. Arjantin temsilcisinin tecrübeli yıldızı Leandro Paredes, karşılaşmanın bitiminde basın mensuplarına röportaj verdiği esnada bir anda bilincini kaybederek yere düştü. Yıldız futbolcunun baygınlık geçirdiği o anlar canlı yayın kameralarına saniye saniye yansıdı.