Sakatlıklarla dolu kariyerinde Shakhtar, Manchester City, PSV, Nottingham Forest ve Arsenal formalarını giyen Oleksandr Zinchenko, ara transferde Ajax'ın yeni yıldızı oldu.

Bir dönem piyasa değeri 42 milyon euroya kadar yükselen 29 yaşındaki futbolcu, art arda sakatlıklar nedeniyle değer kaybetti ve Ajax, şubat başında bonservisini 1.5 milyon euroya Arsenal'den aldı.

KENDİSİNE YENİ GELİR KAPISI BULDU

Sık sık sakatlanması nedeniyle 'cam adam' lakabını alan ve futboldaki geleceği belirsiz olan 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, kendisine yepyeni bir gelir kapısı oluşturdu.

İnternette bir uygulama üzerinden insanların talebi üzerine "Selam, kutlama, tebrik" gibi videolar çeken Zinchenko, her bir içeriği için 12 bin dolar (yaklaşık 550 bin TL) kazanıyor.

Yıldız futbolcu, geçen ay çektiği 30 saniyelik selam videolarından 'bir ayda' 52 milyon TL kazandı. Ajax'tan elde ettiği aylık gelir ise 150 bin euro (yaklaşık 8 milyon TL) civarında...