Hollanda temsilcisi Ajax’ta forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, ilginç bir yöntemle servetini katlamaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun insanlara gönderdiği kısa “selam” videolarından büyük gelir elde ediyor. Sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 'cam adam' lakabı ile anılan Ukraynalı oyuncu, futboldan daha fazla kazandıran bir yöntem buldu.

AJAX'TAKİ GELİRİNİ AŞTI

29 yaşındaki futbolcunun internet üzerinden kullanılan bir uygulamada ücretli videolar çektiği ve “selam”, “kutlama” ve “tebrik” gibi kısa videolar için tam 12 bin Dolar (500 bin TL) aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun geçen ay yalnızca 30 saniyelik videolardan yaklaşık 52 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi.

Ajax’tan aylık 150 bin Euro kazanan Ukraynalı oyuncu, uygulamalardan elde ettiği gelirle bu kazancını geride bırakıyor.