2026 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta, Senegal'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 yenen Belçika, son 16 turuna yükseldi.

Belçika yenilgisinin ardından Senegal'de adeta kriz çıktı. Mücadelenin ardından soluğu sosyal medyada alan Pape Gueye, yaptığı paylaşımla milli takımı bıraktığını açıkladı.

Yaşanan tablodan teknik heyeti sorumlu tutan ve Senegal halkından özür dileye yıldız futbolcu "Elenmemizle ilgili size daha sonra birkaç söz söyleyeceğim. Ancak bugün şunu duyuruyorum ki; bu teknik ekip başında olduğu sürece milli takım kariyerime ara vereceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Söz konusu açıklamanın ardından taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Federasyon hedef haline gelirken, yaşanan krizin derinleşmesi bekleniyor.