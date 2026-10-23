Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown, Galatasaray derbisi öncesinde imajını değiştirdi. Uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestiren Brown, kısa saç modeline geçti. İngiliz futbolcu, yeni görünümünü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla paylaştı. Paylaşımında, kesilen saçlarını elinde tuttuğu bir kareye de yer verdi. Sarı lacivertli taraftarlar, Brown'ın yeni imajını sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde'ye de benzetti. Brown, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıktı. İngiliz sol bek, bu maçlarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.